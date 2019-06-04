Вакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с РФ как со страной-агрессором

Святослав Вакарчук – известный украинский музыкант, лидер рок-группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» – считает, что власти страны должны сформировать последовательную политику по отношению к России.

«Я призываю и президента Зеленского, и его команду, и Верховную Раду разработать закон, который регулирует все отношения с Россией как со страной-агрессором», – заявил Вакарчук в интервью одному из местных телеканалов, выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс».

По его словам, целостная украинская политика относительно РФ должна быть сформирована, чтобы убрать все эти двойные стандарты.

«У нас они везде, – подчеркнул он. – Мы не понимаем можно ли нам торговать с Россией, ездить ли на концерты».

При этом он считает, что это вопрос не просто общественной дискуссии, а политической воли властей.

«Считаю, что Верховная Рада, президент и Кабинет министров – все вместе должны взять на себя ответственность и наконец-то выработать чёткую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов», – резюмировал Вакарчук.

Наш справка

Святослав Вакарчук – украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Эльзи». Заслуженный артист Украины (2005), кандидат физико-математических наук.

На выборах 2004 года активно поддерживал на тот момент оппозиционного лидера Виктора Ющенко. Святослав Вакарчук был активным участником «Оранжевой революции», выступал на концертах в поддержку Виктора Ющенко на Майдане.

В 2007 году избран депутатом Верховной Рады по многомандатному общегосударственному округу. Во время выполнения полномочий народного депутата не подал ни одного законопроекта, пропустил 56 из 127 пленарных заседаний и в декабре 2008 года добровольно сложил с себя депутатские полномочия.

В 2013-2014 годах являлся активным участником политических протестов на Евромайдане. В марте 2017 года социологическая группа «Рейтинг» и социологическая служба «Социс» опубликовали совместный рейтинг популярности украинских политиков, претендующих на пост президента страны, согласно которому Вакарчук набирал 12,3 % поддержки избирателей (при 13,2 % у действующего главы государства Петра Порошенко и 12,9 % у Юлии Тимошенко).

Однако вопреки ожиданиям не выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года и публично не поддержал никого из тех, кто участвовал в выборах. В середине мая Вакарчук объявил о начале политической карьеры и чуть позже зарегистрировал партию «Голос» для участия в выборах в Верховную Раду.