В Киеве подтвердили условие приглашения Зеленского в Вашингтон

В администрации Зеленского подтвердили, что визит президента Украины в Вашингтон состоится после российско-американской встречи на высшем уровне.

«Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20» - завил в эфире украинской редакции «Радио Свобода» внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Борис Тизенгаузен.

Напомним, что три дня назад украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Но приглашение было оговорено одним условием - визит в США должен состояться уже после встречи президентов США и России, которая пройдет 28–29 июня во время проведения саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Сначала администрация Зеленского подтвердила факт приглашения, а теперь и находит свое подтверждение и условие приглашения.

Дональд Трамп, собираясь встретиться с Владимиром Зеленским, хочет первоначально согласовать свою позицию по украинскому вопросу с Владимиром Путиным. Похоже, что время безусловной и безоговорочной поддержки Киева со стороны Вашингтона уходит в прошлое.