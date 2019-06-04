Врач-диетолог рассказала о вреде похудения перед отпуском

Российский врач-диетолог Елена Соломатина считает, что нельзя голодать и пытаться активно сбросить лишние килограммы в преддверии отдыха. По её мнению, это чревато ещё большими проблемами для людей с избыточным весом.

При этом она пояснила, что при резком голодании в организме человека перестают вырабатываться в нужном объёме ферменты, расщепляющие жиры и помогающие переваривать пищу.

«Поэтому, когда человек приезжает на отдых в отель и начинает нормально питаться, то его желудку становится трудно переварить большое количество еды, – цитирует специалиста «Вечерняя Москва». – В результате организм начинает активно откладывать жир и все ранее сброшенные килограммы моментально возвращаются, да ещё и в большем количестве».

Кроме того, Соломатина подчеркнула, что ежедневно приобретаемый «отпускной» жир не получится сжечь ни плаванием, ни другой активностью на пляже.

«Всем известно, что в отпуске, особенно если в отелях действует система питания «Всё включено», даже худой человек, который к полноте не склонен, легко может набрать пару лишних килограммов. Те же, кто предрасположен к полноте, тем более привезут из отпуская домой солидную прибавку к своему весу», – считает диетолог.

Кроме того, она посоветовала в жару отказаться от жирной пищи. По её словам, это необходимо сделать прежде всего потому, что такая еда может привести к обострению хронических заболеваний, так как она сильно перегружает организм, который летом и так работает на износ.