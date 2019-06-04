Зеленский прилетел в Брюссель «давить на Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый международный рабочий визит в Брюссель. Во время поездки Зеленский сделал запись в своем Facebook:
«Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физическим. Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну… Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение».
В ходе двухдневного визита Зеленского в Брюссель запланированы встречи с руководством ЕС и НАТО.
В июне также президент Украины посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эманюэлем Макроном. Получил Зеленский также приглашение от президента США Дональда Трампа, но визит в Вашингтон украинского лидера состоится не раньше июля, его дата еще не определена.