Зеленский прилетел в Брюссель «давить на Россию»

«Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физическим. Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну… Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение».