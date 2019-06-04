Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом новый глава «незалежной» сказал в Брюсселе в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы готовы вести переговоры с Москвой, готовы внедрить Минские соглашения, - подчеркнул Зеленский, - Но при условии, что сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле».

При этом президент сообщил, что на ближайшей встрече контактной группы, которая пройдёт в Минске 5 июня, Украину будет представлять новый начальник Генштаба ВС страны.