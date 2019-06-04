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Зеленский и олигархи. Что означает назначение Кучмы в контактную группу по Донбассу

Москва, 04.06.2019
#Украина
  • Зеленский и олигархи. Что означает назначение Кучмы в контактную группу по Донбассу

EPA

Назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы главой делегации Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе может говорить о росте влияния на Владимира Зеленского олигарха Виктора Пинчука. 

Журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях» (финансируемые американским правительством через местное отделение «Радио Свободы») ведут тотальную слежку за перемещениями некоторых олигархов и за посетителями администрации президента Украины. Они выяснили, что 28 и 31 мая Виктор Пинчук и Леонид Кучма тайно посещали администрацию Зеленского. Олигарх Пинчук является зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы и разбогател во многом благодаря тестю. Лоббирование Кучмы на должность главы контактной группы в Минске не имеет прямого коммерческого интереса, но крайне важно для установления доверительных отношений с новым президентом 

Контакты между Пинчуком и Зеленским начались достаточно давно, еще до начала президентской гонки «95 квартал» разместил одну из своих юмористических передач на телеканале олигарха. После победы на президентских выборах, но до инаугурации, Зеленский провел встречу с Пинчуком, о чем уведомил прессу. Вероятнее всего Зеленский не станет, подобно Кучме, устраивать для Пинчука липовые приватизационные конкурсы и занижатьна несколько миллиардов стоимость продаваемого имущества. Но возможность донести до президента свое видение того или иного вопроса может сэкономить сотни миллионов долларов любому олигарху. Какие задачи не ставил бы перед собой Зеленскийон так же нуждается в помощи олигархов. Попытки одновременно атаковать парламент, правительство, правоохранительные органы, бюрократический аппарат и хозяев крупного бизнеса привел бы к коллапсу управления и быстрой потери власти.  

Во время президентской избирательной кампании Владимиру Зеленскому ставили в упрек его работу на телеканале олигарха Игоря Коломойского. Зеленский, в свою очередь, объяснял что все телеканалы в стране принадлежат пяти украинским олигархам. Следовательно, как ни старался бы шоумен и продюсер Владимир Зеленский порвать с телеканалом одного олигарха, он неизбежно оказался бы на телеканале другого олигарха. Став президентом, Зеленский столкнулся с аналогичной проблемой – олигархам принадлежат не только все отрасли экономики, политические партии, фракции в парламенте, суды, но и госаппарат. Даже если Зеленский и вправду хочет прекратить эту постыдную практику перманентной «приватизации» государства, на первом этапе ему не обойтись без поддержки некоторых олигархов.  

Все считали, что самым близким к Зеленскому олигархом станет спонсор президентской кампании Зеленского Игорь Коломойский, более того, так считал и сам Коломойский. Однако Зеленский, которого только ленивый не упрекал в зависимости от Коломойского, похоже решил продемонстрировать свою самостоятельность. В свой актив Коломойский может записать себе лишь назначение своего бывшего адвоката Андрея Богдана главой администрации президента. Но, похоже, что у Богдана и Зеленского (которые знакомы много лет) сложились неплохие личные отношения и не известно чей теперь это человек – Коломойского или Зеленского. В остальном Зеленский показательно непослушен – не хочет рвать отношения с МВФ и тем более объявлять дефолт, необходимость чего проповедует Коломойский.

Зеленский уволил милого сердцу олигарха секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и назначил на его место Александра Данилюка, которого вызывает у Коломойского приступы раздражительности. Коломойский выступал против проведения досрочных парламентских выборов, а в лидирующей, согласно опросам, партии Зеленского «Слуга народа» людям Коломойского пока не нашлось места. Олигарху пришлось срочно мириться с Юлией Тимошенко, чей светлый образ телеканал олигарха втаптывал в грязь во время президентской кампании и  спонсировать еще несколько объединений рассчитывающих пройти в Верховную раду.  

 

 

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