Зеленский отказался помогать Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Брюсселе, во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не планирует оказывать помощь бывшим владельцам «Приватбанка».

«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский.