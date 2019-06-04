Зеленский отказался помогать Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Брюсселе, во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не планирует оказывать помощь бывшим владельцам «Приватбанка».
«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский.
«Приватбанк» был признан неплатежеспособным и национализирован, а государство закрыло дыру в балансе банка на сумму в шесть миллиардов долларов.
Бывший крупнейший акционер банка и главный спонсор предвыборной кампании Зеленского Игорь Коломойский через суды добивается возврата контроля над банком, либо «компенсации убытков» в два миллиарда долларов.