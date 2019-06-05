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Судьбу «Северного потока-2» может решить самый молодой премьер-министр в истории Дании

Москва, 05.06.2019
  • Судьбу «Северного потока-2» может решить самый молодой премьер-министр в истории Дании

Метте Фредериксен выступает на первомайском митинге в Копенгагене

EPA

Если датские социал-демократы выполнят прогнозы политологов и победят на проходящих сегодня в Дании парламентских выборах, то правительство северного королевства возглавит 41-летняя Метте Фредериксен. Более молодых премьер-министров в истории Дании еще не было, отмечает Bloomberg.

Именно у нее наиболее высокие шансы сменить на посту премьер-министра Ларса Расмуссена, возглавлявшего последние четыре года правоцентристское правительство Дании. 

Конечно, социал-демократы далеко не новички в датской политике – они возглавляли правительство в 20 из 34 послевоенных кабинетах королевства, но в последние годы звезд с неба не хватали. 

Сейчас избирателей, судя по опросам, не отпугнула жесткая предвыборная программа социал-демократов. Возможно, потому что вместе с повышением налогов они обещают расширить социальную защиту населения и ужесточить правила работы для банков. Датчан, похоже, привлекло удачное сочетание традиционной «левизны» партии с очень своевременными обещаниями ужесточения политики в отношении мигрантов.

Кстати, Расмуссен со своей правоцентристской партией «Венстре», заявил перед выборами, что готов сформировать правительство с социал-демократами по примеру соседней Германии, но Метте Фредериксен от предложения отказалась.

Всего в выборах с 179-местный фолькетинг, однопалатный парламент Дании, участвуют 13 партий. В опросах уверенно лидировала Социал-демократическая партия Дании. 

За результатами выборов в Датском королевстве внимательно следят в России. Дело в том, что Дания – одна из пяти стран, в территориальных водах которых должна пройти вторая очередь газопровода «Северный поток-2». Дания – единственная страна, которая до сих пор не выдала разрешение на прокладку трубы. Известно также, что Метте Фредериксен, за которой как за премьером (в случае победы социал-демократов, конечно) будет последнее слово, является противницей «Северного потока 2». На случай запрета Копенгагена на прокладку трубы в датских территориальных водах существует альтернативный проект их обхода, но в случае применения «обходного» проекта ввод газопровода в строй затянется. 

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