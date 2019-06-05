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Диетолог рассказал, как питаться в отелях «все включено»

Москва, 05.06.2019

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что питание в отелях, работающих по системе «все включено», опасно для здоровья и фигуры. И первой по уровню неоправданных гастрономических соблазнов стоит Турция. Тем не менее врач сообщила, что есть несколько лайфхаков, которые позволят уберечься от лишних килограммов при подобном режиме питания.

Главное, эксперт рекомендует помнить, что желудочно-кишечный тракт также нуждается в разгрузке, поэтому, подходя к шведскому столу эксперт советует выбирать на завтрак крупы, йогурты или омлеты. Если не хватает силы воли отказаться от блинчиков, тогда диетолог советует завернуть в них овощи, чтобы компенсировать скачок глюкозы в крови.

Приходя на обед сначала стоит выбрать овощной суп, а через 20 минут можно продолжить застолье нежирным мясом и салатом. А вот популярную для курортов пасту или ризотто стоит выбирать на ужин только, если вы запланировали на вечер активную прогулку или дискотеку. Также не забывайте пить в течении дня достаточное количество воды, продолжила Соломатина. Воду лучше пить теплую, а не холодную и маленькими глотками.

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