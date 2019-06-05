Курс доллара готовят к обвалу

В Вашингтоне развернулась острая борьба за курс доллара. Девальвация доллара, считает кандидат на пост президента США от демократов Элизабет Уоррен, поможет создавать больше новых рабочих мест и ускорить темпы развития американской экономики. Она поможет также увеличить экспорт и внутреннее производство.

Между тем, призывы как демократов, так и республиканцев «энергично влиять» на курс доллара противоречит валютной политике G20, саммит которой пройдет через три недели в Осаке. Однако неообходимость значительного снижения курса доллара – один из очень немногих вопросов, в котором совпадают мнения республиканцев и демократов. За слабый доллар с первых дней своего пребывания в Белом доме выступает и президент Трамп. Он уверен в том, что сильный доллар сдерживает американский экспорт и виноват во многих других грехах. Впрочем, пока желаемого результата Трампу добиться не удалось - курс доллара сейчас остается на уровне двухлетних максимумов.

Индекс доллара вырос к январю 2017 года, моменту вступления в должность президента США Дональда Трампа, почти на 50% после самого низкого уровня, зафиксированного в 2008 году. При Трампе сильный доллар начал быстро сдавать позиции, но в этом году вновь окреп.

Министерство финансов США проводило политику сильного доллара больше двух десятилетий. Ее автором стал в 1995 году тогдашний министр финансов Роберт Рубин. Суть ее в том, что сильный доллар якобы является признаком сильной экономики и заставляет инвесторов покупать американский долг. Сейчас настроения американского истеблешмента явно поменялись.

«Если мы можем агрессивно вмешиваться в работу рынков и защищать интересы богатых, чем мы занимались десятилетиями при помощи выкупов и субсидий,- объясняет необходимость "управления" курсом доллара сенатор от Массачусетса,- то мы точно также можем использовать для защиты интересов американских рабочих все имеющиеся в нашем распоряжении средства».