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Курс доллара готовят к обвалу

Москва, 05.06.2019
  • Курс доллара готовят к обвалу

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

В Вашингтоне развернулась острая борьба за курс доллара. Девальвация доллара, считает кандидат на пост президента США от демократов Элизабет Уоррен, поможет создавать больше новых рабочих мест и ускорить темпы развития американской экономики. Она поможет также  увеличить экспорт и внутреннее производство.  

Между тем, призывы как демократов, так и республиканцев «энергично влиять» на курс доллара противоречит валютной политике G20, саммит которой пройдет через три недели в Осаке. Однако неообходимость значительного снижения курса доллара – один из очень немногих вопросов, в котором совпадают мнения республиканцев и демократов. За слабый доллар с первых дней своего пребывания в Белом доме выступает и президент Трамп. Он уверен в томчто сильный доллар сдерживает американский экспорт и виноват во многих других грехах. Впрочем, пока желаемого результата Трампу добиться не удалось - курс доллара сейчас остается на уровне двухлетних максимумов.

Индекс доллара вырос к январю 2017 года, моменту вступления в должность президента США Дональда Трампа, почти на 50% после самого низкого уровня, зафиксированного в 2008 году. При Трампе сильный доллар начал быстро сдавать позиции, но в этом году вновь окреп. 

Министерство финансов США проводило политику сильного доллара больше двух десятилетий. Ее автором стал в 1995 году тогдашний министр финансов Роберт Рубин. Суть ее в том, что сильный доллар якобы является признаком сильной экономики и заставляет инвесторов покупать американский долг.  Сейчас настроения американского истеблешмента явно поменялись.

«Если мы можем агрессивно вмешиваться в работу рынков и защищать интересы богатых, чем мы занимались десятилетиями при помощи выкупов и субсидий,- объясняет необходимость "управления" курсом доллара сенатор от Массачусетса,- то мы точно также можем использовать для защиты интересов американских рабочих все имеющиеся в нашем распоряжении средства». 

Элизабет Уоррен, начинающая избирательную кампанию с поездки по Мичигану и Индиане, намерена много внимания уделять так называемому «экономическому патриотизму», составной частью которого она считает и усилия по ослаблению доллара.  

Сенатор Уоррен также предлагает заменить Минфин Министерством экономического развития.  

«У нового министерства будет единственная задача,- объясняет она.- Это защита американских рабочих мест». 

Поддерживает Уоррен и Трампа сейчас и Федрезрв. После заявления его президента Джерома Пауэлла о возможном снижении процентных ставок доллар пошел вниз.

  

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