Россия добилась самой важной победы на европейском направлении за последние 5 лет

Европейская вилка

Россия все-таки возвращается в Парламентскую Ассамблею Совета Европы – причем на своих условиях. То есть с одновременным возвращением Москве права голоса –пожизненным. Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Кроме того, документ предлагает изменить устав организации, отменив все процедуры по лишению голоса или другим дискриминационным ограничениям какой-либо национальной делегации.

Напомним, что права голоса Москву лишили в 2014 году – за якобы причастность Кремля к началу гражданской войны на Украине. В ответ российские делегаты отказались присутствовать на заседаниях Ассамблеи, а в 2017 году Москва прекратила финансирование этого ставшего бесполезным для нее органа. То есть поступила в четком соответствии с принципом, с которого началась сакральная для Вашингтона Американская революция – «нет налогов без представительства».

Западные партнеры, однако, назвали действия Москвы нелегитимными и потребовали от нее возобновить выплаты. Москва отказывалась – и в 2019 году время для уговоров истекло, наступил момент решения. Не для России – для Европы. Дело в том, что по внутренним нормам Совета Европы если страна 2 года не платит взносы, то ее нужно исключать из организации. И тем самым не только подрывать «общеевропейский» характер организации, но также лишать себя важного инструмента влияния на внутрироссийскую политику (ведь, к примеру, выходя из Совета Европы, РФ выходила бы и из юрисдикции Европейского суда по правам человека). Был и другой путь – убедить нарушителя возобновить выплаты. То есть идти на какие-то компромиссы с Россией.

Выбирая из этих двух зол, европейские партнеры пошли по второму пути. И согласились не только вернуть Москве право голоса на Ассамблее, но и внести в устав нормы, гарантирующие дальнейшее равноправное участие российской делегации в работе Парламентской Ассамблее. В мае соответствующее решение принял Комитет министров Совета Европы. Европейский шар

Любопытно, что и российские, и украинские власти склонны несколько принижать значение этого решения.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил появление в ПАСЕ «здравомыслящего большинства» и добавил, что организация движется «в правильном направлении». При этом российские политики предлагают не бежать впереди паровоза. «Процесс внесения необходимых изменений в работу ПАСЕ еще не завершен, а, следовательно, делать какие-то однозначные выводы было бы преждевременно», - отмечает глава фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов. Наконец, российские политологи – в том числе и провластные – напоминают, что ПАСЕ ничего в Европе особо не решает. А также прогнозируют, что после возвращения России в Ассамблею ее там продолжат огульно оскорблять за якобы агрессивную политику Кремля на Украине, а также за многочисленные «нарушения прав человека» в России. А мы продолжим оплачивать эту критику своими взносами.

В свою очередь Киев, конечно, скорбит – о репутации Европы, которая пошла на поводу у «агрессора» - но предлагает все же не преувеличивать важность возвращения России. «Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации. С нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации в сторону более функционального формата», - заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Однако украинская сторона лукавит. И не только в том, что проведет «коррекцию отношения» к ПАСЕ (Киеву нечего и нечем корректировать поэтому его позиция как была деструктивно-попрошайнической, так она ей и останется). А еще и в том, что ничего архикритичного не случилось. Наоборот – нынешнее решение переводит российско-европейские отношения на новый уровень, крайне неприятный для украинских властей.

Европа уже давно поняла бессмысленность санкций против России. Она даже отказалась от введения новых (достаточно посмотреть на поведение Евросоюза после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018, когда Киеву так и не удалось выцыганить у Брюсселя введение нового серьезного пакета ограничений). Но при этом инерционно продолжала сохранять старые санкции. Причин тому множество – и нежелание признавать себя проигравшей стороной, и опасения идти поперек мнения Штатов, и стремление выторговать у России уступки в обмен на это снятие. Поэтому ЕС маниакально продолжал автоматически продлевать действующие ограничения. И сейчас, впервые за 5 лет, санкции начинают сниматься.