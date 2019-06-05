«Феноменальная сделка» Трампа с Великобританией столкнулась с неожиданной проблемой

Президент Трамп пообещал, что после брексита объем торговли между США и Великобританией утроится. Однако торговое соглашение между Вашингтоном и Лондоном может столкнуться с неожиданным препятствием в виде британского здравоохранения. США настаивают, чтобы Британия открыла его для американских компаний. Великобритания же относится к своей системе здравоохранения очень трепетно и пускать в него янки не хочет.

«Соединенное Королевство готовится выйти из Европейского Союза,- заявил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Терезой Мэй.- Соединенные Штаты полны решимости заключить потрясающее соглашение о свободной торговле с Британией. Думаю, благодаря ему мы увеличим объем торговли в два или даже три раза».

Конечно, такие большие и сложные соглашения не могут подписываться без споров и компромиссов. В американо-британском торговом соглашении тоже хватает подводных камней. Одним из наиболее крупных является британское здравоохранение. Лондон настаивает на выводе его из всех соглашений и переговоров, потому что не хочет пускать в него иностранцев. Трамп же вместе с другими официальными лицами, прилетевшими с ним из Америки, считает, что торговое соглашение должно включать в себя экономику полностью, без каких бы то ни было исключений.

Между тем, министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок написал в твите, что здравоохранение в переговоры включено не будет.

Проблема существует, причем, проблема достаточно серьезная, но и переоценивать ее значимость не следует. Во-первых, Лондон еще не вышел из ЕС и еще неизвестно, когда выйдет и, главное, на каких условиях. В случае сохранения минимальных связей между Лондоном и Брюсселем соглашение между США и Британией действительно может быть очень большим и всеобъемлющим. Если же связи с объединенной Европой сохранятся, то объем соглашения будет зависеть от этих связей.

Во-вторых, подобные переговоры длятся очень долго. За это время при желании всегда можно найти компромисс и решить любую проблему, даже очень сложную.