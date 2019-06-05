Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: жара на курортах, температурные качели в Москве

Аномальная жара, которая уже в четверг 6 июня придёт в большинство российских регионов, продержится на Русской равнине как минимум ближайшие 7 дней. Такой прогноз погоды озвучили специалисты Гисметео.

Прогноз погоды на морских курортах России на 14 дней

Сезон отпусков набирает обороты и многие наши соотечественники стремятся отправиться к морю, чтобы полежать на пляже, получив свою порцию солнечного света. Поэтому очень актуальным остаётся вопрос о погоде на морских курортах страны. Те, кто запланировал отдыха на юге России в начале июня – не прогадали. Метеорологи обещают почти на всех морских курортах РФ сухую, солнечную погоду.

Так, в Сочи и Адлере в период в 6 по 19 июня средняя дневная температура воздуха составит плюс 26-28, вода в море прогреется до 22-23 градусов. Не обойдётся без осадков, но они будут непродолжительными и настроение отдыхающим не испортят. Похожая погода ожидается в Анапе и Геленджике – здесь яркое июньское солнце разогреет воздух до плюс 25-27, зато обойдётся без дождей. Температура морской воды у побережья – плюс 21-22.

В ближайшие 14 дней очень комфортной будет погода в Крыму. В частности, в Севастополе, Ялте и Гурзуфе прогнозируется плюс 24-26, В Евпатории и Саках – 27-29, в Феодосии и Коктебеле – 26-28, в Алуште, Алупке и Балаклаве – 25-27. При этом почти на всём крымском побережье будет солнечно и безветренно, а море прогреется до 21 градуса.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на две недели

В Москве с середины этой недели будет жарко, а к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 31-32. Аномальный зной будет сопровождаться практически полным безветрием и отсутствием осадков. В середине следующей недели станет немного свежее, а столкновении двух атмосферных фронтов приведёт к сильному ливню, который по прогнозу погоды Гисметео ожидается в среду, 12 июня и в четверг, 13 июня. Понизится и температура – до 25-26 днём и до 16-18 ночью.

К следующим выходным столичный регион окажется под влиянием тыловой (холодной) части циклона, что скажется на климатическом фоне – похолодает до плюс 23 днём и до плюс 14 ночью. В воскресенье, 16 июня, температура может ещё понизиться – до 20-21, небо затянут кучевые облака, пойдёт дождь, местами сильный.