Греция выставила Германии счет за потери в двух войнах

Как сообщает официальный сайт МИД Греции, посол этой страны передал ноту Берлину с призывом к властям Германии ускорить переговорный процесс о репарациях за Первую и Вторую мировые войны.

Уточняется, что вопрос предварительно обсудили в парламенте Греции и дипломату были даны соответствующие санкции для заявления. Афины требуют Берлин возместить «страдания жертв и потомков жертв германской оккупации». Помимо этого Греция потребовала, чтобы, правительство ФРГ вернуло оккупационный займ, а также передало назад в музеи Греции незаконно вывезенных культурные ценности.

По сообщению дипломата, Греция требует от Германии 309,5 млрд евро за ущерб от Второй мировой войны. Потери от Первой мировой войны в Афинах оценили в 9,2 млрд евро. Компенсацию за гибель и увечья людей в обоих войнах - в 107,2 млрд. Посол Греции в Берлине особо подчеркнул, что для греческого народа особую важность имеет удовлетворение этих требований.