Гройсман обязал «Нафтогаз» установить рыночную цену на газ для населения

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» установить рыночную цену на газ для населения. Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман. При этом он подчеркнул, что цена должна быть ниже, чем компания продает газ в настоящее время, передаёт СТРАНА.ua.

Как считает Гройсман, в будущем, это не даст возможность «Нафтогазу» злоупотреблять ценами. Кроме того, глава украинского Кабмина в ходе сегодняшнего заседания подчеркнул, что цена на «голубое топливо» для населения в июне-июле должна быть на уровне 7,7-8 тыс. гривен (примерно 283-295 долл. США) за 1 тыс. кубометров.

Напомним, на Украине цена 1 тыс. кубометров газа выросла с 725 гривен (90 долл.) – 2013 год, до 8549 гривен (305 долл.) – по сданным на 1 ноября 2018 года.