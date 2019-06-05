«Как лунатики»: США испугали ядерные запасы оружия в России

Россия стремительно обгоняет США по запасам ядерного оружия, пишет The National Interest. «США как лунатики», - обвинили журналисты представителей власти, которые не видят угрозы от ядерного превосходства России. Автор материала уверен, что Вашингтон проигрывает из-за того, что вплоть до 2014 года Соединенные Штаты недооценивали Россию. А Москва в это время наращивала и формировала ядерное оружие, запасы которого стали крупнейшими в мире.

Именно поэтому СМИ в США сравнивают поведение своих политиков с «лунатиками», не замечающими угрозы, исходящей от России. Автор статьи уверен, что в Белом доме могли бы реагировать побыстрей и пополнять собственные запасы ядерного оружия.

В качестве аргумента авторы материала напоминаются выдержки знаменитой речи Владимира Путина, с которой он выступил в марте 2018 года. Напомним, российский лидер рассказал о новейших видах вооружения РФ, которые не имеет аналогов в мире. Издание уверяет, что тогда Владимир Путин предложил российскому народу гордиться оружием массового поражения.