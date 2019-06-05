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Китай нашел неожиданный способ обойти тарифы США

Москва, 05.06.2019
#Торговая война США
  • Китай нашел неожиданный способ обойти тарифы США

AP/TASS

В марте 2019 года, последнем месяце, за который сейчас имеются данные, дефицит США в торговле с Китаем уменьшился до 20,75 млрд долларов. Последний раз он был таким пять лет назад, в марте 2014 г. Официальный экспорт КНР в США, по американским данным, сократился на 15,2 млрд долларов или на 12% в пересчете на год.

Поскольку эти данные получены до последнего повышения тарифов президентом Трампом, логично предположить, что дефицит Америки в торговле с Поднебесной продолжит сокращаться и дальше. Однако не все так просто.

Nikkei Asia Review решил проверить, насколько точно статистика Комиссии США по международной торговле (USITC) и Центра международной торговли (ITC) отражает последствия повышения американских тарифов для китайских экспортеров. Из результатов исследования следует, что китайский бизнес, а следовательно и вся китайская экономика нашли способ обходить американские тарифы. Главная роль в нем отводится посредникам.

Аналитики обнаружили, что хотя экспорт пяти главных видов экспорта в результате повышения тарифов и снизился, фактический экспорт этих товаров из КНР в США через Вьетнам, Тайвань и Мексику не только не снизился, но и вырос. Это означает, что китайские экспортеры создают новые каналы поставок, чтобы компенсировать потери от повышения американских тарифов.

Конечно, это далеко не единственный способ обхода китайским бизнесом тарифов США. Можно вспомнить, например, возмущение Дональда Трампа по поводу субсидирования Пекином товаров, произведенных госкомпаниями, чтобы сделать их конкурентоспособными на американском рынке. Несмотря на то, что Минфин США недавно вновь не стал официально обвинять Пекин в манипулировании валютой, в Вашингтоне отказались от критики слабого юаня.

Аналитики Nikkei исследовали пять ключевых товаров, которые понесли наибольшие потери после повышения тарифов: машиностроительное оборудование и детали, электрооборудование и детали к нему, мебель, игрушки и автомобильное оборудование с деталями. Объем товаров перечисленных видов, отправленных из КНР и проходящий через американскую таможню, резко сократился. Так, импорт продукции машиностроения в первом квартале снизился на 5,77 млрд долларов по сравнению с первым кварталом 2018 г., а импорт электрооборудования уменьшился на 4,46 млрд. В целом, экспорт этих пяти видов товаров из Китая в Америку в январе-марте текущего года снизился на 16% или 12,2 млрд долларов. Однако экспорт тех же товаров в развивающиеся страны, а затем уже оттуда в США в целом вырос. Особенно много такого «теневого» импорта поступает в США через Вьетнам, Тайвань и Мексику.

В первом квартале этого года экспорт пяти перечисленных товаров из КНР во Вьетнам вырос на 1,5 млрд долларов (20%), а экспорт тех же пяти товаров из Вьетнама в США взлетел на 2,7 млрд долларов или на 58%.

Экспорт пятерки товаров из КНР на Тайвань в январе-марте 2019 г. увеличился на 1,4 млрд долларов или 23%, а такой же экспорт но уже из Тайваня в США – на 2 млрд или 31%.

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