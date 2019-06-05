Стали известны итоги переговоров по Донбассу в Минске

В Минске завершилось заседание контактной трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Была достигнута договоренность встретиться через две недели – 19 июня. До этого времени должно быть разработано соглашение о прекращении огня на Донбассе.

Поскольку такого рода соглашения о прекращении огня принимались многократно и практически сразу нарушались, можно сказать, что переговоры закончились безрезультатно. Учитывая последние заявления, сделанные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Брюссель, несложно представить какие инструкции от него получила украинская делегация. Таким образом, учитывая ультимативную позицию Зеленского, переговоры были обречены на неудачу заранее.