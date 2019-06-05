Названы самые загрязненные регионы России

Топ самых загрязненных регионов России возглавили Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Таковы итоги весеннего исследования общественной организации «Зеленый патруль».

Рейтинг составлялся с учетом нескольких параметров, главным из которых являлись состояние воздуха и переработка ТБО.

Одной из главных проблем, помимо загрязненного воздуха и воды, стало именно отсутствие мусорной реформы. В организации сообщили, что в означенных областях лишь имитируют сортировку мусора, не прибегая к переработке отходов, что крайне негативно сказывается на экологии данных регионов.

А вот самые чистые регионы в рейтинге остались неизменными с прошлого года - это Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область.

В 2018 году «Зеленый патруль» представил топ самых чистых регионов России, который возглавили Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятку попали Курская, Белгородская, Мурманская, Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург.