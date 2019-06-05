Зеленский нашел партнера по противодействию «Северному потоку-2»

Украина и дальше будет взаимодействовать с Польшей по вопросам энергобезопасности Европы, а также противодействия строительству газопровода «Северный поток 2».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой. Украинский глава особо подчеркнул, что Киев борется за сохранение стратегической роли украинской ГТС, которая после того, как заработает трубопровод «Северный поток – 2» может оказаться невостребованной. В этой связи главным направлением сотрудничества Киева и Варшавы является «взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности», заявил Зеленский.

Напомним, против строительства газопровода «Северный поток-2» последовательно выступает Украина, которая боится потерять доход от транзита российского газа в Европу, ряд стран ЕС, среди которых и Польша, а также США, которые не теряют надежды выйти на европейский рынок со своим СПГ. Германия поддерживает проект, заявляя, что трубопровод является более надежным способом транспортировки дешевого газа, нежели украинская ГТС.