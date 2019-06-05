Украинцы дали первую оценку Зеленскому на посту президента

Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, ровно половина граждан Украины одобряет действия президента Украины Владимира Зеленского - «полностью довольны» 23% опрошенных, а «скорее довольны» 27%. «Скорее недовольных» и «полностью недовольных» Зеленским всего 5% и 6% соответственно. 39% респондентов затруднились с ответом и ждут от Зеленского дальнейших шагов.

При этом 88% опрошенных выступают за радикальные изменения в стране. А вопрос о курсе, выбранном руководством Украины, снова раскалывает общество на практически равные части. 37% считают что Украина движется в неправильном направлении, одобряют курс 34% опрошенных, а 29% не определились.

Таким образом за радикальные изменения в стране выступаю даже те, кто доволен выбранным курсом. Это свидетельствует о том, что согласные с нынешним курсом Украины считают результаты действия власти по его реализации профанацией.