Вход/Регистрация Подписка

«Это смерть российского имперского проекта»: Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Москва, 05.06.2019
  • «Это смерть российского имперского проекта»: Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель выступил с речью, которая оказалась точным воспроизведением слов его предшественника Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Он опубликовал скриншот сегодняшнего сообщения Администрации президента в Twitter.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - заявил Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Цеголко также представил видео, на котором Порошенко говорит эти же слова на съезде своей политической силы. "Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал спикер Порошенко.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    2. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама