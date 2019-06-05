«Это смерть российского имперского проекта»: Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель выступил с речью, которая оказалась точным воспроизведением слов его предшественника Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Он опубликовал скриншот сегодняшнего сообщения Администрации президента в Twitter.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - заявил Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Цеголко также представил видео, на котором Порошенко говорит эти же слова на съезде своей политической силы. "Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал спикер Порошенко.