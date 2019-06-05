Правительство повернулось лицом к крестьянину

Сельская новь

Состоялось заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщается на сайте кабмина, в рамках вступительного слова глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что утвердил госпрограмму развития сельских территорий. По словам премьера, она рассчитана до 2025 года и охватывает весь спектр вопросов, который касается жителей села, то есть более 37 млн человек.

Задачей программы является — приблизить уровень жизни жителей села к городскому. «В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Будем заниматься жилищным строительством и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры, я имею в виду дороги, прокладку водопроводов, газопроводов и развитие интернета. Все эти вопросы надо решать, поскольку село здесь существенно отстаёт от города», – заявил Дмитрий Медведев.

В рамках госпрограммы, подчеркнул глава правительства, будет использоваться проектный подход, чтобы учитывать потребности каждого конкретного населённого пункта. «В программу заложены весьма значительные средства – это и федеральные средства, и внебюджетные, и средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в сёлах. Но самое главное – работа, которая будет проводиться», – добавил он.

Не слышно шума городского

Всё, что касается развития сельского хозяйства – давняя «головная боль» правительства, отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Ещё со времён СССР, когда была принята, например, памятная «Продовольственная программа». И проекты развития села всегда актуальны, поскольку из года в год и даже из десятилетия в десятилетие здесь воспроизводятся одни и те же проблемы – низкий уровень жизни и социальной обеспеченности, малая производительность труда, недофинансирование и неэффективное использование средств в отрасли, устаревшая инфраструктура и техническое состояние и пр.

Именно сельское хозяйство, российская деревня, исключительно важны не только с точки зрения обеспечения страны внутренним производством продовольствия и иной продукции АПК, уверен эксперт. Это и комплексное использование обширнейших земель – конкурентного преимущества России в международном разделении труда и в целом в геополитике. Это «сохранение народа», реальные возможности выхода с востребованными товарами на мировой рынок, как это происходит, например, с зерном. Поэтому именно сейчас, в эпоху санкций, геополитической напряженности, падения реальных доходов населения особенно актуальна очередная попытка российских властей поднять село.

В целом принятие госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» можно только приветствовать, полагает Марк Гойхман. По его словам, предложенные меры и средства крайне необходимы. И нужно надеяться, что повышение их статуса до приоритетного нацпроекта возымеет действие. Главное – чтобы по обычной российской традиции средства не были «закопаны в землю» в прямом смысле, чего, к сожалению, совершенно нельзя исключать.

Крестьянин торжествует

И все же, удержать долю сельского населения на уровне не ниже 25,3% до 2025 будет весьма сложно даже при достаточно внушительных объемах финансирования, учитывая динамику изменения этого демографического показателя, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Официальная статистика указывает на то, что по состоянию на 1 января 2019 года сельское население в целом по стране уже составляет 25,58%, а, например в 2010 году, согласно итогам всероссийской переписи, оценивалась в 26%.

Деревня теряет людей давно, еще с начала промышленной революции и отмены крепостного права, когда освобожденные и безземельные крестьяне стали в массовом порядке переселяться в города, где строились фабрики и заводы, нуждавшиеся в огромном количестве рабочих рук. Создание совхозов и колхозов этому процессу тоже нисколько не мешали: если к началу 20-го века городское население составляло всего 9% тогда еще Российской Империи, уже к 1959 году оно выросло до 62%.

Нужно понимать, указывает Дмитрий Жарский, что миграционные процессы внутри большого государства не всегда подконтрольны государству, они могут протекать вопреки репрессивным переселениям целых народов, комсомольским стройкам в голой степи, мегастройкам и национальным проектам. При этом, в нашей стране все еще есть регионы с очень высокой долей сельского населения: например, Краснодарский край — 44,76% и Ставрополье — 41,64%. Это регионы, в которых есть и крупные города, развитие которых способствует оттоку трудоспособного населения из села. Но в регионах, благоприятных для ведения сельского хозяйства, ситуация на селе значительно лучше, чем в целом по России.

Логика проста, объясняет аналитик: сельское хозяйство формирует спрос на кадры, предлагает стабильный доход, формирует предпосылки для развития бизнеса, который инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры, население, имеющее доход от работы на бизнес, стимулирует развитие сферы услуг, торговли, экономика развивается, таким образом и достигается общее благо. В нашей стране есть примеры регионов, в которых села развиваются и без государственной поддержки. Эта поддержка, уверен Дмитрий Жарский, должна строиться по принципу благоприятствования развитию предпринимательства, и бюджетные средства должны получать не дорожные компании и операторы газораспределительных сетей, а — в виде субсидий и дешевых кредитов — представители малого и среднего бизнеса.