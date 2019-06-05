Президент Молдавии отказался платить за российский газ для Приднестровья

Игорь Додон – президент Молдавии – заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен ею в Приднестровье. При этом он отметил, долг Приднестровского региона за газ – серьёзнейшая проблема, передаёт агентство «Интерфакс».

«Мы за этот газ никогда не заплатим, – подчеркнул он. – Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать».

Кроме того, Додон пояснил, что ранее уже обсуждал этот вопрос с российским вице-премьером Дмитрием Козаком.

«Есть риски, что с 2020 года мы вообще можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить данный вопрос через другие источники», – сказал президент Молдавии.

Что касается Приднестровья, то, по его словам, они больше не смогут бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне.

Додон также напомнил, что с 1 января следующего года истекает договор с «Газпромом» на поставки газа в Молдавию, а наше правительство даже не думает пока о том, как подписать новый договор.

«Если говорить шире, то надо заметить, что для Молдавии проблема газа - это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться», – резюмировал Додон.