Президент Трамп рассказал о возможной военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает вероятность военного вмешательства против Ирана. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV. СМИ констатирует, что подобные заявления «подливают масла в огонь» в и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Тегераном.

При этом Трамп заверяет, что он «готов к переговорам» с президентом Ирана Хасаном Рухани, но при этом «опция военного вмешательства всегда остается».

В свою очередь, в Тегеране дали понять, что не готовы вести переговоры с нынешней американской властью, которая приняла решение в одностороннем порядке выйти из «ядерной сделки» и под предлогом продолжения Ираном собственной ядерной программы возобновила против страны санкции.

В иранском МИДе подобные действия охарактеризовали, как «некомпетентными». Также в дипломатическом ведомстве заверили, что страна по-прежнему открыта к диалогу с Россией, Китаем и даже суннитскими монархиями Персидского залива.