Прибыль российских предприятий удивила экспертов

Согласно опубликованному Росстатом докладе «О финансовых результатах деятельности организаций в первом квартале 2019 года», прибыль предприятий России в январе-марте выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале 2019 г., по оперативным данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 3861,2 млрд рублей (31,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 4607,3 млрд рублей, 16,6 тыс. организаций имели убыток на сумму 746,1 млрд рублей).

В первом квартале 2018 г. сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 2589,6 млрд рублей. Самый большой рост прибыли в январе-марте продемонстрировали строительные компании. Они нарастили прибыль в 6 раз до 38,5 млрд руб. На втором месте - предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, охотой и рыболовством, увеличили показатель на 75,5% до 109,4 млрд руб. Прибыль компаний оптовой и розничной торговли, а также по ремонту автосредств оказалась на третьем месте по объему и увеличилась в отчетным период на 83,6%, до 813 млрд руб.

Прибыль обрабатывающих предприятий выросла на 59,9% до 1024,3 млрд руб., тогда как паредприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, нарастили доходы на 11,8% до 935,9 млрд руб. В то же время прибыль компаний, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, снизилась на 44,9% до 3,5 млрд руб.

Прибыль российских предприятий растёт эксклюзивно в экспортном секторе, констатирует эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Текущие отчёты ВТБ и Аэрофлота, которые не являются экспортными компаниями, наоборот, сильно разочаровали, отмечает он. Поэтому назвать это безусловным успехом было бы преувеличением.

Если говорить в целом про состояние экономики РФ, то, согласно Росстату, предварительные данные по первому кварталу свидетельствуют, что ВВП вырос всего на 0,5% в годовом выражении, напоминает эксперт. Минэкономразвития прогнозировала рост 0,8%, а ЦБ давал прогноз в 1–1,5%. В четвертом квартале 2018 года ВВП прибавлял всего 0,3%.

Экспорт продолжает получать преимущество от двух факторов: во-первых, девальвации рубля (пока она приостановилась, поэтому данный эффект в следующем квартале снизит своё влияние) и во-вторых, низких затрат на оплату труда (низкие затраты на ФОТ в себестоимости экспортной продукции).

В принципе, говорит Владимир Рожанковский, в такие периоды чрезвычайно важна перераспределительная роль государства. Но по факту мы пока получаем вместо надбавок к пенсиям и стипендиям за счёт windfall profits (нпредвиденной прибыли) экспортёров увеличение НДС и тарифов ЖКХ, что, к сожалению, ведёт к дальнейшему падению и без того низких располагаемых доходов населения.

Приведенные Росстатом данные вызывают большое количество вопросов относительно природы продемонстрированного роста сальдированного финансового результата, продолжает тему управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Например, стоит обратить внимание, что согласно последним опубликованным данным, прибыль обрабатывающих предприятий выросла на 59,9% до 1024,3 млрд руб, при этом ранее публиковалась информация о том, что индекс промышленного производства за аналогичный период, с января по март, фактически составил 85,0% к предыдущему году против 102,1% в 2018 году.

То есть, объясняет эксперт, за первый квартал индекс промышленного производства, показатель динамики изменения объёма промышленного производства в денежном выражении, оказался ниже значений прошлого года, но при этом каким-то образом прибыль промышленных предприятий выросла, что вызывает массу вопросов к Росстату и методологии расчета ключевых для экономики показателей.

Второй момент, продолжает Илья Жарский, это то, что как и по итогам прошлого года, локомотивом роста экономики выступает строительная отрасль, при этом, согласно данным Росстата строительные компании нарастили прибыль в 6 раз. И произошло это на фоне снижения объема инвестиций в недвижимость. Так, по независимым оценкам (данные компании CBRЕ), инвестиции в российскую недвижимость за первый квартал упали на 15%, в 1,5 раза сократился объем инвестций в жилье.

По словам аналитика, фиксируемый Росстатом рост происходит также вопреки росту числа банкротств девелоперов, упразднению ДДУ, росту ставок по ипотечным кредитам, оттока иностранного капитала, снижения доходов населения и в отсутствие "мега-строек". Причем рост этот происходит относительно показателей первого квартала 2018 года, когда завершались, например работы в рамках подготовки к ЧМ, то есть пика активности строительных организаций. Как это возможно? Ответ опять же может дать только Росстат.