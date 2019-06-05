Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи состоялся брифинг в ходе которого Зеленский заявил, что сохраняется стратегический курс Украины на полноценное членство в НАТО.

«Это приоритет нашей внешней политики. Украина стремится достичь высоких стандартов жизни, искоренить коррупцию и модернизировать государство. Это возможно только обеспечив нашу национальную безопасность. Мы готовы вести переговоры с РФ, мы готовы внедрить минские договоренности, но мы сначала должны иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле» - сказал Зеленский.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс продолжит оказывать Украине материальную помощь.