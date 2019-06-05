Путин отправил в отставку губернатора Астраханской области

Глава российского государства Владимир Путин уволил губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

По данным пресс-службы Кремля, временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Морозов подал в отставку сам, не дождавшись выборов.

Своим указом президент РФ назначил нового временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области, которым стал Игорь Бабушкин. Российский лидер уже провёл с ним рабочую встречу, на которой и объявил о своем решении.

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Сергей Морозов временно исполнял обязанности губернатора Астраханской области с сентября 2018 года.

Игорь Бабушки своё восхождение на политический Олимп Игорь Бабушкин начал в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ России. В 2013 году он был назначен заместителем главы Росимущества. Ещё через 5 лет стал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.