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СМИ утверждают, что Deutsche Bank принудил Венесуэлу расстаться с тоннами золота

Москва, 05.06.2019

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные осведомленные источники, Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы.

СМИ сообщает, что причиной конфискации золота послужило якобы невыполненное Каракасом финансовое соглашение, хотя сроки его истекают лишь через два года, - в 2021 году. Агентство уточняет, что золото конфисковал Deutsche Bank.

Источник СМИ сообщил, что финансовая организация приняла данное решение в одностороннем порядке из-за нарушений условий соглашения предоставления кредита Венесуэле в размере 750 миллионов долларов, хотя по срокам со стороны Венесуэлы нарушений не было.

Однако финансово-кредитная организация сочла, что с венесуэльской стороны были нарушения «неких условий» и попросту конфисковала оставленные в качестве залога 20 тонн венесуэльского золота.

Напомним, в Венесуэле разразился политический кризис после попытки госпереворота сторонниками главы парламента страны Гуайдо. После провала смены власти США ввели против Венесуэлы санкции, которые только подстегнули экономический кризис.

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