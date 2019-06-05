Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий

Специалисты исследовательской социологической группы «Рейтинг» опубликовали новые данные опроса избирателей, согласно которому за 2 месяца до выборов в Верховную Раду за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% респондентов.

Проходной барьер в 5% также преодолевают «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 10,7%, «Европейская Солидарность» Петра Порошенко - 7,8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 6,9%, а также партия «Голос» Святослава Вакарчука - 5,6%, передаёт СТРАНА.ua.

Кроме того, за «Силу и честь» Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 4,3% участников опроса, за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко - 3%, за «Радикальную партию» Олега Ляшко - 2,4%.

Согласно информации украинских СМИ, социологический опрос, в котором приняли участие 2 тыс. респондентов старше 18 лет, проводился с 29 мая по 3 июня 2019 года по всей стране, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.