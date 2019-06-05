США вводят новые санкции против Кубы

Американский Минфин объявил о введении новых санкции против Кубы, говорится на сайте ведомства. Сообщается, что ограничительные меры затронут групповые образовательные туры и экспорт транспортных средств.

Теперь граждане США смогут посещать остров только в качестве туристов, а не слушателей каких – либо образовательных курсов. Помимо этого, Вашингтон запрещает экспортировать в страну пассажирские и прогулочные суда. Под ограничения попали и частные самолеты.

По заявлению главы минфина США Стивена Мнучина, меры приняты в ответ на «дестабилизирующую роль Кубы в Западном полушарии».

«Куба продолжает оказывать коммунистам региона и поддерживать противников США в Венесуэле и Никарагуа», — сообщил Мнучин.

Ранее о намерениях вмешаться в отношения Кубы и Венесуэлы сообщил президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Также глава американского госдепа Майк Помпео сообщил, что Вашингтон будет и дальше работать над тем, чтобы демократия восторжествовала на Кубе, в Венесуэле и в Никарагуа.