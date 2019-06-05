У Всемирного банка открылись глаза на Россию

Всемирный банк опубликовал июньский доклад «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций». Как отмечается в исследовании, в 2018 году темпы роста российской экономики достигли рекордных за последние шесть лет 2,3%. Однако уже в 2019 году показатель составит 1,2%. Причем он окажется ниже ожидавшихся организацией в предыдущем докладе 1,4%. Впрочем, оценка по темпам роста российского ВВП на 2020-2012 годы осталась неизменной — на уровне 1,8%.

Годом ранее, отметили в ВБ, поддержку экономике РФ оказали повышение цен на нефть, увеличение прибыли от экспорта, реализация нескольких крупных энергетических проектов и чемпионат мира по футболу. Основной же причиной ухудшения прогноза на 2019 год является сокращение нефтяной добычи. Но дело не только в этом. Действия, которыми экономические власти страны гордятся, в умы аналитиков Мирового банка не вселяют оптимизма: «Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года»,— отметили в организации. Так же в качестве негатива там упоминают и санкции против российской экономики.

Рекордный результат прошлого года, объясняет Портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников, был достигнут благодаря комплексу факторов, среди которых Чемпионат мира по футболу и увеличение средней цены на нефть более чем на 30% год к году – до уровня выше 70 долларов за баррель. При этом на 2019 год прогнозы, например, Счетной палаты РФ еще менее оптимистичны, чем у ВБ, – рост на 1%.

Среди причин слабого роста вновь выделяются санкции, говорит аналитик, а особо —повышение НДС с 18% до 20% с начала 2019 года. Отчасти именно из этих денег планируется финансирование масштабных нацпроектов, по результатам которых Правительство РФ ждет ускорения темпов роста национального ВВП после 2020 года. «В моменте» же население получило ускорение годовой инфляции, хотя и не столь высокое, как ожидал ЦБ: 5,3% в марте против ожидаемых 5,5-6%. В дальнейшем ожидается снижение темпов роста цен. Не только потому, что фактор повышения НДС перестанет играть такую роль, но и потому, что продолжится снижение потребительской активности населения по причине уменьшения реальных располагаемых доходов: в первом квартале 2019 года они просели на максимальные с четвертого квартала 2016 года 2,3% год к году.

В таких условиях крайне важно начать смягчение денежно-кредитной политики, на жесткость которой указывает Всемирный банк, полагает Денис Иконников. ЦБ РФ считает равновесной реальной процентной ставкой диапазон 2-3%. При текущей ключевой ставке в размере 7,75% годовых и ожидаемой в мае инфляции 5,1% (в годовом исчислении), реальная процентная ставка составляет 2,65%. Таким образом, Центробанк может понизить ключевую ставку уже в июне на 25 базисных пунктов. А затем еще и в сентябре, на аналогичную величину.

Отчасти на такой сценарий указывает уменьшение ставки mosprime на 40 базисных пунктов с начала года. Тем не менее, этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы темпы роста ВВП России превысили 1,5% в 2019 году, продолжает Денис Иконников. Давление на экономику будут оказывать уменьшение продаж нефти из-за инцидента на трубопроводе «Дружба» и снижение средней цены на нефть ниже 67 долларов за баррель за первые пять месяцев 2019 года. Для более существенного ускорения экономики России, вероятно, придется подождать 2020 года.

Всемирный банк вполне прагматичен в своих оценках, признает, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Он так же указывает на отмеченные в докладе негативные тенденции в мировой экономики в целом, и на то, что торговое противостояние США и Китая и в целом протекционизм негативном образом сказываются на мировой торговле. Есть и отдельные проблемы на локальных рынках. ВВП ЮАР, входящей в BRICS, упал на 3,2% в первом квартале 2019 года. То есть сам факт понижения прогноза с 1,4% до 1,2% ВМ по ВВП России соответствует глобальным тенденциям, заключает Альберт Короев, и показатель вполне близок к прогнозу самого правительства РФ.