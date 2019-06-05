«Все украдено до нас»: «Укртрансгазу» грозит дефолт

Украинская государственная компания АО «Укртрансгаз», занимающаяся хранением и транспортировкой природного газа, заявила о своем преддефолтном состоянии. Однако, по мнению кампании, виноваты не руководители «Укртрансгаза», а некие лица занимающиеся «несанкционированным отбором газа».

«По факту работы в марте и апреле 2019 г. объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд гривен (около 100 млн долларов). Он сформировался преимущественно в результате несанкционированного отбора газа операторами ГРС на собственные производственно-технологические расходы из сетей Укртрансгаза» - заявила пресс-служба компании.

При этом, по заверению «Укртрансгаза» расхитители капиталистической собственности иногда платят за похищенный газ. «Из этой суммы долга Оператору ГТС были погашены до 0,05 млрд гривен за два месяца» - сообщает пресс-служба компании.

Столь странные объяснения госкомпании, согласно которым якобы украденный газ можно записать в задолженность и оплатить позже, можно объяснить сменой руководства страны. Новый президент Украины Владимир Зеленский и его команда уже заявляли о необходимости провести полный аудит государственной собственности.

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