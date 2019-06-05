В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Днём 5 июня в Минске началось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом рассказала журналистам Дарья Олифер – глава пресс-службы представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, это первое заседание в Минске по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе после прошедших на Украине президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Зеленский вновь назначил Кучму представителем Украины в контактной группе. Второй президент Украины, которому этим летом исполнился уже 81 год, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября 2018 года.