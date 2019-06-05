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В России испытали новую ракету системы ПРО

Москва, 05.06.2019

Телеканал «Звезда» публикует видео записи  испытания новой ракеты системы противоракетной обороны. На кадрах виден процесс подготовки запуску и момент старта ракеты. Испытания проходили на казахстанском полигоне «Сары-Шаган».

СМИ уточняет, что название ракеты Минобороны держит в секрете, только сообщается, что в ходе этого испытания оружие успешно поразило цель, подтвердив заявленные характеристики.

«На записи присутствует как процесс разворачивания и подготовки, так и непосредственно момент запуска», - сообщает телеканал.

Журналисты уточняют, что движение ракеты снято с помощью беспилотного летательного аппарата, а кульминация испытаний была запечатлена с нескольких ракурсов.

СМИ передает, что ВКС России провели за последнее время целую серию испытания ПВО с полигона Сары-Шаган. Именно здесь проводят пуски для подтверждения характеристик различных ПВО, а также испытания новых противоракет ближнего действия.

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