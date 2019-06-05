В России могут ввести новый вид алиментов

В самое ближайшее время в нашей стране могут ввести новый вид алиментов. Минюст РФ предложил обязать разведённых родителей дополнительно оплачивать своему ребенку жильё.

Согласно законопроекту, размещенному на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, дополнительными выплатами предлагается обложить тех родителей, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади.

Однако, чтобы претендовать на алименты ребёнок должен будет доказать, что он нуждается в обеспечении жилья или в улучшении уже имеющихся жилищных условий. Отмечается, что если у семьи, в которой проживает ребёнок, имеется недвижимость пригодная для жизни или финансовые средства на приобретение новой квартиры, то таким детям алименты не полагаются.

В любом случает, решение относительно выплат алиментов будет принимать, исходя из материального и семейного положения родителей.

По словам Павла Крашенинникова – главы комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты российского парламента – законопроект направлен не против родителей, а для обеспечение права ребёнка на жилище, пишет «Парламентская газета».

В свою очередь его коллега по Госудме, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что обязанность родителей в разводе дополнительно оплачивать ребёнку жилье не защитит детей и может разрушить институт брака.