Доллару бросают вызов

Главный банкир Франции Франсуа Виллеруа де Гало, фаворит на выборах главы Европейского центробанка, призывает к усилению роли евро в глобальной финансовой системе и выступает за более энергичную борьбу с доминированием доллара США на планете. Он заявил в выступлении на международной финансовой конференции в Париже, что более широкое использование единой европейской валюты в расчетах в масштабах всей планеты поможет защитить европейский бизнес от колебаний курсов валют и юридических споров за границей. По словам де Гало, использование евро на международной арене является «ключевым компонентом финансового суверенитета Европы».

Евро, который отмечает в этом году двадцатый день рождения, быстро стал второй по распространенности валютой в мире, но после мирового финансового кризиса 2008 года и финансового кризиса еврозоны 2012 г. использование его за пределами Европы сократилось. Сейчас по распространенности единая европейская валюта значительно уступает американскому доллару, с гегемонией которого де Гало и призывает бороться.

В прошлом году президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал сделать евро резервной мировой валютой и назвал нонсенсом то обстоятельство, что ЕС оплачивает более 80% импорта энергоносителей в американских долларах, хотя только 2% этих энергоносителей поступает в Европу из США.

Сейчас у доллара нет конкурентов на международной арене. Более 60% резервов всех стран хранятся в американской валюте. Доля евро значительно меньше – около 20%.

Одна из причин, по которой в ЕС хотят усилить роль евро, недавние угрозы США отключить от американской финансовой системы ФРГ, Францию и Великобританию за попытки обойти санкции Вашингтона против Ирана, создав независимую систему расчетов.