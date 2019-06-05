Зеленский: «Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что членство Украины в Европейском Союзе ударит по "российскому имперскому проекту" и "авторитаризму".

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - заявил Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе (цитата по Интерфакс-Украина).

На встрече было подтверждено, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля. «Не может быть Европы без Украины» - заявил Туск.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом он сказал в Брюсселе в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы готовы вести переговоры с Москвой, готовы внедрить Минские соглашения, - подчеркнул Зеленский, - Но при условии, что сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле».

Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.