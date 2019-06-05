Зеленский сделал резкое заявление в адрес России

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить в ходе своего визита в Брюссель эскалацию конфликта в Донбассе. По его мнению, вина в происходящем лежит на руководстве России. В связи с этим Зеленский выступил с обращением к Москве.

Как отметил президент Украины, обострение конфликта на востоке страны не способствует урегулированию ситуации.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Президент Украины также выразил соболезнования семьям погибших военных ВСУ за последние сутки в Донбассе.