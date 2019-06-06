Азербайджан взял Антипинский НПЗ

Напомним, что Антипинский НПЗ, запущенный в 2006 году в Тюменской области, был создан Дмитрием Мазуровым. Предприниматель, ранее занимавшийся нефтетрейдингом, выкупил за 10 млн долларов готовый блочный комплекс по нефтепереработке мощностью в 400 тысяч тонн, и постепенно превратил его в полноценный, крупный и высокоразвитый НПЗ. Сейчас его мощность по переработке составляет уже 9 млн тонн в год, что делает его крупнейшим из числа заводов, не принадлежащих крупным вертикально-интегрированным компаниям. Кроме того, это и весьма высокотехнологичное предприятие, глубина переработки здесь превышает 98% —один из лучших показателей в России. А качество выпускаемого бензина и дизельного топлива соответствуют требованиям «Евро-5».

Однако погоня за мощностью и технологичностью стала для детища Мазурова, в конце концов, экономически фатальной. В 2013 году он принял решение добиться еще большего увеличения глубины переработки. Это потребовало значительных инвестиций — порядка 2 млрд долларов. Средства были предоставлены «Сбербанком» под залог 80% завода, принадлежавших самому Мазурову и его деловому партнеру Владимиру Калашникову через посредничество кипрской Vikay Industrial, и трейдера New Stream Trading. Потом был кредит того же «Сбербанка» в 15 млрд рублей на установку по производству бензинов «Евро-5». Вернуть долги (с учетом иных кредитов, перевалившие за 360 млрд рублей) заемщик не смог. Как отмечает сам Мазуров, когда рассматривались условия кредитования, инвесторы рассчитывали все окупить и расплатиться за 5-6 лет. Но потом в нефтяной отрасли нашей страны произошел так называемый «налоговый маневр»: снижение экспортных пошлин на нефть при одновременном росте НДПИ. Это в итоге привело к тому, что нефтепереработка у нас стала намного менее маржинальной.

В результате, контроль над заложенными активами перешел «Сбербанку». Для последнего это непрофильный актив, поэтому сразу же был начат поиск стратегического партнера в нефтяной отрасли. Таким партнером в итоге стала SOCAR. Ее эффективная доля в Антипинском НПЗ составила 48%. Нельзя не отметить, что это первый прецедент перехода крупного российского нефтеперерабатывающего завода под управление иностранной компании со времен продажи в 2012 году «Роснефти» активов российско-британской ТНК-ВР.

Как отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Антипинский НПЗ ориентирован на внутренний рынок и фактически не занимается экспортом нефтепродуктов. А значит, в случае снижения рентабельности работы на внутреннем рынке предприятие не может компенсировать убытки за счет экспорта. Тем не менее, в стратегической перспективе это неплохое приобретение. Даже если не будет пересмотрен сам налоговый маневр, стоит ожидать, что компенсаторный механизм «демпфирующей надбавки», запущенный для покрытия убытков нефтепереработки и сдерживания внутренних цен на топливо, со временем будет отлажен и нефтепереработка в нашей стране снова станет рентабельной.

При этом сам российский рынок нефтепродуктов весьма велик, и азербайджанская сторона ранее уже проявляла к нему интерес. Но фактически присутствие SOCAR в России ограничивалось продажей полиэтилена через трейдинговую дочку «Сокар Рус».

Отметим, что Антипинский НПЗ, не будучи частью ВИНК, не имел «собственной» сырьевой базы. Новым владельцам также придется решать вопрос закупки сырья у добывающих компаний.

Насколько долгосрочным окажется участие «Сбербанка», пока не известно. Банку нужно вернуть кредиты, его доля вполне может быть продана профильному инвестору, каковым может выступить как тот же SOCAR, так и кто-то из его российских партнеров. Теоретически, таким партнером может стать «Татнефть». Компания столкнулась с исчерпанием своих базовых, поволжских, месторождений (по иронии судьбы, когда-то именовавшихся «Вторым Баку»), и поэтому сейчас ориентируется в большей степени на переработку и нефтехимию, в том числе, на сотрудничество с SOCAR.