«Новая эра»: китайские СМИ оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Отношения между Китаем и Россией еще никогда не были такими прочными, как сейчас, утверждает правительственное информагентство КНР «Синьхуа» в материале "Новая эра в китайско-российских отношениях".

После переговоров в Москве они поднялись на еще более высокий уровень и вступили в новую эру развития, отмечает агентство. Это качественный переход ознаменовался подписанием президентами КНР и РФ - Си Цзиньпином и Владимиром Путиным двух важных документов - совместного заявления о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху и заявления об укреплении современной стратегической стабильности.

Значимость нынешней встречи лидеров двух стран повышает еще и то обстоятельство, что она прошла в год семидесятилетия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, подчеркивает «Синьхуа».