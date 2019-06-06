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«Новая эра»: китайские СМИ оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Москва, 06.06.2019
  • «Новая эра»: китайские СМИ оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Михаил Метцель/ТАСС

Отношения между Китаем и Россией еще никогда не были такими прочными, как сейчас, утверждает правительственное информагентство КНР «Синьхуа» в материале "Новая эра в китайско-российских отношениях".

После переговоров в Москве они поднялись на еще более высокий уровень и вступили в новую эру развития, отмечает агентство. Это качественный переход ознаменовался подписанием президентами КНР и РФ - Си Цзиньпином и Владимиром Путиным двух  важных документов - совместного заявления о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху и заявления об укреплении современной стратегической стабильности. 

Значимость нынешней встречи лидеров двух стран повышает еще и то обстоятельство, что она прошла в год семидесятилетия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, подчеркивает «Синьхуа». 

Синьхуа считает, что укрепление российско-китайских отношений является требованием истории и твердым стратегическим выбором обеих сторон. В наступающей новой эре Китай и Россия рассчитывают укрепить стратегическое сотрудничество, расширить поддержку по вопросам, касающимся их главных интересов, и всесторонне углублять сотрудничество в экономике и торговле. Особое внимание будет уделяться укреплению сотрудничества между проектом «Один пояс, один путь» и Евразийским экономическим союзом. 

Ожидается на новом этапе отношений и усиление контактов на уровне народов двух стран. Будет тщательно разработан план проведения китайско-российского года научных и технологических инноваций в 2020-21 гг. 

Пекин и Москва планируют плотнее координировать совместную работу в ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, АТЭС и G20, чтобы общими усилиями защищать мультилатерализм и общепринятые нормы международных отношений. 

Российско-китайские сотрудничество будет и дальше укрепляться по главным международным и региональным вопросам, совместной борьбе с вызовами унилатерализма и протекционизма и сохранению мира и стабильности на планете, резюмирует «Синьхуа».  

  

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