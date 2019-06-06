ЕС готов «прибавить» денежную дотацию Белоруссии

Евросоюз готов увеличить финансовую поддержку Белоруссии в обмен на более активные демократические процессы, заявила замглавы директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Катарина Матернова в интервью порталу TUT.BY.

Она подчеркнула, что вся система ценностей ЕС выстроена на защите прав человека и развитии гражданского общества. Также Матернова заявила, что со стороны Евросоюза более масштабная финансовая поддержка направляется странам, «которые взяли на себя больше обязательств, подписали соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли».

«С Белоруссией у нас продвинутый диалог во многих областях, включая права человека, и гражданское общество в нем участвует», —подчеркнула руководитель. Она напомнила, что совсем недавно Брюссель удвоил сумму финансирования для Минска и намерен и дальше придерживается этой удвоенной суммы каждый год.

Ранее Евросоюз анонсировал совместную с Белоруссией рабочую группу по разработке новых проектов, после чего комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что в скором времени стоит ожидать появления «долгоиграющих проектов в экономической сфере».

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко высказался против развала Евросоюза, заявив, что объединение является одним из основных опор стабильности на планете и его необходимо сохранить.