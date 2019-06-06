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Евросоюз продлил санкции против России из-за Крыма

Москва, 06.06.2019

Постоянные представители стран ЕС поддержали большинством голосов продление санкций против России за присоединение Крыма. Ограничительные меры будут продлены до 23 июня 2020 года, сообщает Bloomberg.

СМИ сообщает, что «евродипломаты одобрили продление санкций к России в связи с Крымом». В настоящий момент данный вопрос находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей государств. После этого санкции должны будут утвердить правительства стран объединения. Ранее, 3 июня Еврокомиссия сообщила о продлении санкции против России из-за Крыма до 2020 года санкции.

Напомним, ЕС ввел в 2014 году санкции против России после воссоединения Крыма с Россией. Полуостров вошел в состав РФ по результатам референдума, на котором более 98% жителей  региона проголосовали за этот шаг. Результаты плебисцита не признают большинство стран ЕС, а также США. Украина называет российский полуостров «временно оккупированной территорией».

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