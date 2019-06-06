Гисметео, прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о тропической жаре

Комфортная погода, которая в начале июня наблюдалась на большей части Русской равнины, уже сменилась аномальной жарой. При этом по прогнозу Гисметео, такая погода продержится до конца этой недели.

Прогноз погоды на выходные в городах Поволжья

Изнывающий зной без осадков и полным отсутствии ветра ожидает жителей Ярославской области. В субботу, 8 июня и в воскресенья, 9 июня синоптики прогнозируют здесь плюс 30-32 в дневные часы. Ближе к полуночи жара немного спадёт до 19-21, но всё равно будет очень душно.

Солнечно, сухо, жарко и вовсе некомфортно в предстоящий уикенд в Нижегородской и Самарской областях (28-31 - днём, 17-19 - ночью), а также в Мордовии (27-29 – днём, 16-18 - ночью), Чувашии (28-30 – днём, 17-18 - ночью) и Татарстане (27-28 – днём, 14-17 - ночью). В Республике Марий Эл и Удмуртии пик жары наступит в воскресенье, когда столбики термометров поднимутся к полудню до 29 градусов выше нуля.

Гисметео. Прогноз погоды до конца недели в Москве и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге уже установилась настоящая летняя жара. Днём 6 июня на главной метеостанции города термометр показал плюс 30. И это ещё не предел. В пятницу, 7 июня в Северной столице прогнозируется плюс 31, а в субботу, 8 июня – рекордные плюс 32. Долгожданное похолодание до плюс 26 и небольшой дождь ожидаются в Петербурге в воскресенье.

А вот из Москвы, по прогнозу Гисметео, тропическая жара не уйдёт как минимум до конца этой недели. В пятницу в регионе плюс 30-32, в субботу – плюс 31-33, в воскресенье – плюс 32-33. Все эти дни будет солнечно и безветренно, осадков не ожидается. Такой зной, который совсем не характерен для первой декады июня, установился в российской столице из-за блокирующего антициклона, не пропускающего холодные воздушные массы в регион.

Между тем синоптики отмечают, что аномальная жара, которая опасна для людей, прежде всего страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, не принесёт никакого вреда природе. В последний весенний месяц осадки насытили почву влагой, благодаря чему тропическая жара ей пока не страшна.