Рада приняла собственную версию импичмента президента

Парламент Украины принял норму об импичменте президента Украины в законе о Временных следственных комиссиях. Таким образом впервые формализуется процедура отстранения от власти президента Украины.

В соответствии с законом , процедура импичмента президента Украины начинается по инициативе парламента, а дело об импичменте расследуется специальным парламентским органом - специальной временной следственной комиссией. Решение об отстранении президента Украины от власти возможно только по решению Верховной Рады Украины.

Ранее Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте, внесенный в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. Можно предположить, что Зеленский ветирует закон принятый Верховной Радой и снова подаст свой законопроект об импичменте президента в новый парламент.

Кроме того, Верховная Рада сегодня отказалась проголосовать за решение об отставке с поста министра иностранных дел Украины Павла Климкина и не поддержала проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака. Ранее парламент не поддержал отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, которой добивался Зеленский.