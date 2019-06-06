Исследования ЮУрГУ представляют интерес для всего мира

Ведущие ученые мира, руководители крупнейших корпораций дали высокую оценку достижениям и обсудили перспективы развития ЮУрГУ, участвующего в Проекте 5-100.

Членам Международного научного совета была представлена стратегия развития университета, которая предусматривает три глобальных актуальных направления: цифровая индустрия, экология и материаловедение.

Одна из целей университета - создание Российского федерального центра наилучших доступных экологических технологий и компетенций. Предусмотрены следующие блоки: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Разработка технологий переработки твердых отходов», «Экологическое право» и «Гуманитарный экоинжиниринг». По каждому из направлений ведется активная работа, к которой привлекаются разные кафедры университета.

Также есть результаты в области цифровой индустрии и материаловедения. Уже сегодня в этих направлениях реализуются масштабные проекты, а научные статьи публикуются в высокорейтинговых международных журналах.

Университет представил Международному научному совету результаты работы восьми уникальных лабораторий, возглавляемых ведущими учеными мира. В рамках МНС состоялась презентация проектов четырех новых лабораторий.

ЮУрГУ становится не только крупным образовательным центром, но и вносит большой вклад в науку и экономику России. Ведущие ученые мира выразили готовность и дальше способствовать активному развитию вуза.

«Члены Международного научного совета впечатлены результатами работы университета. Сегодня исследования, проводимые в ЮУрГУ, представляют интерес для всего мира», - комментирует председатель МНС, президент компании Emerson Майкл Трейн.

За три года участия в национальном Проекте 5-100 ЮУрГУ действительно добился больших успехов. По словам ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, есть результаты по всем направлениям стратегического развития университета и впереди новые заметные шаги.