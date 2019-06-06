Китай успокаивает рынки почти рекордным вливанием в экономику

После поглощения Baoshang Bank Co. главным китайским банком и накануне саммита G20 в Осаке, где ожидается встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа, Пекин предпринимает энергичные меры по насыщению финансовой системы достаточным количеством наличности.
Китайский Центробанк People’s Bank of China (PBOC) добавил в финансовую систему 463 млрд юаней (72 млрд долларов) в рамках механизма среднесрочного кредитования MLF. Это второе по сумме вливание наличности в финансовую систему КНР за всю историю существования РВОС. Главный банк КНР предложил одногодичные облигации среднесрочного кредитования под 3,3% и продал на 10 млрд юаней обратного РЕПО сроком на семь дней.
Глава отдела Азии Westpac Banking Corp Фрэнсис Чунг считает, что этой почти рекордной суммы хватит для того, чтобы успокоить рынки: «Рынки с оптимизмом отреагировали на новость о поддержке центробанка. В поддержке РВОС можно не сомневаться несмотря на сложную текущую обстановку, полную рисков».