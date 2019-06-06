Китай успокаивает рынки почти рекордным вливанием в экономику

После поглощения Baoshang Bank Co. главным китайским банком и накануне саммита G20 в Осаке, где ожидается встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа, Пекин предпринимает энергичные меры по насыщению финансовой системы достаточным количеством наличности.

Китайский Центробанк People’s Bank of China (PBOC) добавил в финансовую систему 463 млрд юаней (72 млрд долларов) в рамках механизма среднесрочного кредитования MLF. Это второе по сумме вливание наличности в финансовую систему КНР за всю историю существования РВОС. Главный банк КНР предложил одногодичные облигации среднесрочного кредитования под 3,3% и продал на 10 млрд юаней обратного РЕПО сроком на семь дней.