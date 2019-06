Лучшие события июня

Мировая премьера новой программы балерины Светланы Захаровой MODANSE

Одна из выдающихся балерин нашего века Светлана Захарова представит этим летом уникальную программу российскому зрителю. 22 и 23 июня на Исторической сцене Большого театра в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева покажут программу из двух одноактных балетов «Как дыхание» и «Gabrielle CHANEL». Первый создан итальянским хореографом Мауро Бигонцетти. Он специально для Захаровой сделал адаптацию собственного балета, премьера которого состоялась в 2017 году в театре Ла Скала. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя, при этом эпоха барокко присутствует не только в музыке балета, но и в хореографии танца, которую подчеркивают стильные и дерзкие костюмы. Вторая часть программы ознаменуется мировой премьерой балета «Gabrielle CHANEL», который создали хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий, а автором либретто стал Алексей Франдетти. Этот спектакль рассказывает яркую историю жизни невероятной иконы моды Коко Шанель, навсегда перевернувшей фэшн-индустрию. В постановке заняты такие артисты балета Большого театра, как - Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие.

Где: Историческая сцена Большого театра

Когда: 22 и 23 июня

Подробнее по ссылке: https://www.bolshoi.ru/performances/77661/

Музыкальный фестиваль «Дикая мята»





С 28 по 30 июня любителей музыки и свободы ждет крупнейший независимый фестиваль страны «Дикая мята», организаторы обещают - это будет легендарно! На фестивале выступит более сотни артистов и коллективов: «Мумий Тролль», британские звезды 90х Primal Scream, «Аквариум», Баста, «Дельфин», James Leg, Монеточка, Shortparis, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, DaKooka, Sirotkin, «Дайте танк (!)», The Hatters, The Great Machine, «Тараканы!», Zventa Sventana, «кАчевники», «Комсомольск», Vurro, Анна Пингина, The Blind Suns, «Кирпичи», «Альянс», «Казускома», Caleb Hawley, Messer Chups и другие. Невероятно, но факт: одна из трех главных сцен “Дикой мяты” имеет клубный формат – это крытая площадка на 5000 зрителей. Тут все как в городских заведениях: сцена, рестораны, точки с мерчем, деревянный танцпол, но концерты в отличие от обычных клубов здесь идут почти круглосуточно. “Мы давно реализовали формат крытой сцены, подсмотрев его на фестивале Coachella, а теперь с каждым годом только усиливаем там программу и делаем сцену более комфортной. В этом году на крытой сцене будет звучать рок, альтернатива и хип-хоп”, - обещает продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Фестиваль также организует ночную программу - она стартует на сцене TITANA в 23:00 и продлится до 3-х часов ночи 28 и 29 июня. Одним из самых ожидаемых событий на электронной сцене «Дикой Мяты» станет Faithless DJ Set – выступление Sister Bliss, основательницы Faithless, со специальной программой. Электронный блок дополнят яркие представители андеграунд-сцены Тель-Авива Cut'N'Bass, одна из самых популярных корейских диджеев KIRARA, Дельфин со специальным фестивальным сетом, голландцы EUT, одна из лучших русских электронных групп OLIGARKH и молодая звезда с норвежскими корнями Эрика Лундмоен, которая, выпустив свой первый альбом, сразу вошла в тройку самых востребованных артистов российского iTunes.

Кроме качественного звука организаторы позаботились и о комфортном проживании гостей на территории фестиваля. Каждый желающий сможет воспользоваться бесплатным горячим душем в кэмпинг-зоне, утолить жажду благодаря фонтанчикам с питьевой водой, зарядить девайсы рядом с мачтами освещения и получить необходимые данные в информационных центрах, где можно вызвать такси, узнать расписание транспорта и заказать экскурсии. На фестивале будет оборудован огромный фудкорт, а для любителей шопинга будет открыта ярмарка с дизайнерской одеждой и аксессуарами.

Где: Алексинский р-н, Бунырево (140 км от Москвы)

Когда: с 28 по 30 июня 2019

Подробнее по ссылке: https://mintmusic.ru/festival/about/

Открытие Зеленого театра ВДНХ





В год Юбилея ВДНХ (главной выставке страны и любимому месту романтиков исполняется 80 лет) после реставрации открывается культовая концертная площадка – Зеленый Театр ВДНХ. В 1954 году он создавался как пример лучшей парковой эстрады в городе. Театр предстанет в обновленном историческом облике, чтобы снова занять знаковое место в культурной жизни Москвы. Зеленый театр ВДНХ откроет свой сезон 14 июня масштабным концертом с участием российских музыкантов: на одной сцене выступят популярные группы Therr Maitz, "Моя Мишель" и культовый дуэт Two Siberians, а также новые музыкальные герои - группа Sirotkin. Зрителей ждет большой праздник самой актуальной и качественной российской музыки.

После реставрации в зале театра комфортно могут разместиться около 3000 тысяч зрителей, которых этим летом ждет обширная программа мероприятий различных жанров: парковая эстрада, авторская программа, концерты отечественных музыкальных исполнителей, театральные программы. Летом в Зеленом театре ВДНХ пройдут концерты Петра Налича, Пелагеи, групп “Мгзавреби”, “Моральный кодекс”, “Браво” и Тбилисского Патриаршего хора Кафедрального собора Святой Троицы. Всего на площадке театра запланировано свыше 50 мероприятий.

Где: Зеленый театр ВДНХ

Когда: 14 июня

Вход на открытие бесплатный по предварительной регистрации на сайте vdnh.ru.

Выставка Шейлы Мецнер





Впервые в России пройдет выставка работ американского фотографа Шейлы Мецнер, в объективе которой побывали такие звезды мировой величины, как Ума Турман, Дэвид Линч, Мила Йовович, Тильда Суинтон, Ким Бейсингер и другие. Экспозиция - это ретроспектива снимков Мецнер начиная с самых ранних кадров 1970-х годов, заканчивая фотографиями 2000-х: портреты семьи, натюрморты, пейзажи, съемки для

модных журналов и портреты знаменитостей. На выставке будет представлено 100 работ Шейлы, на счету которой сотрудничество с такими глянцевыми изданиями, как

Vogue, Tatler и Vanity Fair. Фотографии американки хранятся в крупнейших музейных собраниях США: Музей Метрополитен, Музей современного искусства (MOMA), Международный центр фотографии (ICP) и Музей Гетти (J. Paul Getty Museum).

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Когда: с 6 июня по 1 сентября

Подробнее по ссылке: http://www.lumiere.ru/

Мюзикл «Хищники»





В Театриуме на Серпуховке 28 июня состоится показ мюзикла «Хищники» по мотивам повести А. П. Чехова «Драма на охоте». Тема, которой посвящена данная постановка, крайне актуальна в наши дни. Зрители увидят удивительную историю о скуке и невероятном благополучии, которые толкают героев на жестокие манипуляции, когда все моральные рамки размазаны и нет никакой четкости. Это музыкально-драматическая версия произведения одного из величайших драматургов всех времен благодаря режиссуре Валерия Владимирова позволит каждому зрителю взглянуть на себя и окружающих под новым углом и еще раз ответить на вопрос: где черта, за которую нельзя заступать в погоне за целью?

В ролях звезды жанра мюзикл и молодые яркие артисты: Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Ася Будрина, Дарья Щербакова, Юлия Ваганова.

Где: Театриум на Серпуховке

Когда: 28 июня

Билеты: от 1000 до 5000 руб.

Подробнее по ссылке: https://musical.kotwiliam.ru/

Выставка Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939-2019»





Знаменитый историк моды Александр Васильев, прославившийся не только своими книгами, лекциями и работой на телевидении, но и одной из крупнейших коллекций

моды, решил сделать подарок главной выставочной площадке страны ВДНХ в честь 80-летнего юбилея. 28 мая в одном из павильонов откроется выставка «ВДНХ в моде. 1939-2019», где будут представлены женские наряды и мужские костюмы, а также аксессуары, выпускавшиеся за последние 80 лет. Экспонаты проиллюстрируют сталинскую эпоху, период хрущевской оттепели, брежневский застой, перестройку,

лихие 90-е и начало XXI века. Кроме того, на выставке будут представлены уникальные фотографии тех времен.

Где: ВДНХ

Когда: Выставка работает с 29 мая по 29 сентября. Официальное открытие 28 мая.

Подробнее по ссылке: vdnh.ru

Концерт Наргиз





В Зеленом театре ВДНХ, который этим летом откроет свои двери после масштабной трехлетней реставрации, состоится долгожданный сольный концерт Наргиз. Певица, которую любят за ее сильный характер, нетривиальный стильный образ и голос с диапазоном в пять октав, исполнит для гостей Зеленого театра ВДНХ свои новые песни и давно полюбившиеся хиты «Я не твоя война», «Ты - моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги» и другие. С 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсерским центром Максима Фадеева. За это время певица презентовала несколько полноценных альбомов и дала более тысячи сольных концертов не только в России, но и многих других странах.

Где: Зеленый театр ВДНХ

Когда: 22 июня

Подробнее по ссылке: https://vdnh.ru/events/green-theatre/nargiz-22-iyunya-zelenyy-teatr-vdnkh/

Цветущая Москва





20 июня в Москве откроются сады конкурсантов фестиваля “Цветочный джем”. Первые сады будут разбиты на Белой площади у метро "Белорусская". Ими станут “Динамика” и “Архипелаг Мира”, в котором будут предусмотрены зоны, где можно не только присесть, но и прилечь среди зелени; остров делится на “песчаную” и “лесистую” части, создавая у посетителя ощущение дикого пляжа. В основе концепции сада “Свита играет”, который появится на площади Мясницкие ворота у метро Чистые пруды - сюжет романа М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита”. Массив “леса” в центре сада символизирует силы, частью которых являются Воланд и его свита, “павильоны” отсылают к образам варьете и квартиры 50БИС, а рельсы – к происшествию на Патриарших прудах. Проект “Вне рамок” украсит территорию недавно открывшегося в Москве фудкорта “Депо” - самого большого в Европе. Всего в разных районах Москвы будет разбито 42 сада. Лучшие конкурсные сады “Цветочного джема” выберет профессиональное международное жюри конкурса под председательством Энди Стеджена, входящего в десятку лучших ландшафтных дизайнеров мира. Победители конкурса будут объявлены в начале сентября. А до тех пор москвичи и гости города смогут любоваться конкурсными садами, которые в этом году спроектированы таким образом, чтобы менять свой облик в течение лета: это достигается за счет растений, которые зацветают и достигают пика декоративности в разное время, меняя цвета, форму и объем зеленых насаждений.

Когда: июнь-сентябрь

Подробнее по ссылке: https://moscowflowerfest.ru/