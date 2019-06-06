Малый фондовый бум

Деваться больше было некуда

Как заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута, фирмы из числа малого и среднего бизнес разместили на бирже ценные бумаги на сумму свыше 1 млрд рублей в 2019 году.

«Есть такой проект выхода компаний малого и среднего бизнеса на фондовый рынок через выпуск облигаций и акций… Он, конечно, новый, но уже сейчас, за неполный год, план, который был на этот год в нацпроекте по поддержке малого и среднего бизнеса предусмотрен, - 1 млрд рублей... он де-факто уже перевыполнен», — передает агентство ТАСС слова представителя ЦБ, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На фондовый рынок вышли компании из разных секторов: обработки биоматериалов, обработки листовой стали, АПК, сферы услуг, перечислил Мамута. В 2019 году правительство поставило целью помочь малому бизнесу привлечь с биржи 1 млрд рублей, а на период до 2024 года — 47,6 млрд рублей.

Позитивные тенденции обусловлены несколькими факторами, и достигнуты, во многом, благодаря правительственным усилиям, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Исторически низкая инфляция позволяет расширять компаниям горизонты прогнозирования. В то же время, санкционные угрозы отрезали компании от внешнего финансирования. Со стороны спроса, государство ввело поддержку в виде создания индивидуальных инвестиционных счетов, стимулируя переток средств с банковских депозитов на рынок акций и облигаций.

Благодаря тому, что клиринговые системы Euroclear и Clearstream получили доступ к российскому рынку, иностранные инвесторы стали осуществлять торговые операции с российскими облигациями напрямую, что так же дает толчок развитию российского рынка облигаций, добавляет эксперт. МосБиржа, в свою очередь, понизила комиссию за размещения для малого бизнеса. Ранее за размещение облигаций объемом до 1 млрд руб. взималась единая комиссия — 350 тыс. руб. С 1 января 2019 года размещение выпуска до 50 млн руб. будет стоить 50 тыс. руб. Планы Минэкономразвития по субсидированию листинга также стимулируют заемщиков к выходу на биржу.

И Фейсбук начинал с малого

Когда стало известно, что Минэкономразвития РФ создало механизм, благодаря которому малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить субсидию на листинг акций и облигаций до 1,5 млн рублей, объясняет, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. то те, кто собирался выйти на фондовый рынок, но не хотели тратить на это много денег, воспользовались этой возможностью так же, как пенсионеры пользуются недельными скидками в продуктовых магазинах. Если что-то нужно, но «не горит», подождём акцию на этот товар, тогда и купим, констатирует Катя Френкель.

Очевидно, указывает Катя Френкель, что IPO довольно затратное мероприятие, которое далеко не всякая компания может себе позволить, особенно учитывая тот факт, что в итоге совсем не обязательно будет финансовый успех. Ведь даже Фейсбук, напоминает она, сделав IPO в 2012-м году, будучи уже очень известной компанией и разместив акции по 38 долларов США за штуку, пережили падение до 17,55 в сентябре 2012 года, а только потом начался рост. Конечно, у этой истории счастливое настоящее, так как сейчас эта акция стоит 181 долларов, то есть более чем 10 кратный рост за 7 лет.

Что касается новых размещений российских фирм сектора МСБ, то об экономическом эффекте говорить пока рано, полагает она, ведь выход на фондовый рынок имеет в себе и плюсы и минусы. Но поддержка от властей есть, причём самая любимая бизнесом – финансовая, этим будут пользоваться все. В любом случае это что-то новое на российском фондовом рынке и сейчас наверняка будет определённый ажиотаж, который будет продолжителен настолько, насколько много будут активны эмитенты. Ведь мало выйти на рынок, желательно, чтобы после этого акции продавались и покупались, через это получалась прибыль – тогда это будет интересно инвесторам, справедливо заключает аналитик.