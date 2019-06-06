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Маржа 50% на производстве развивающих наборов для детей

Москва, 06.06.2019
43-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

В Смоленске мы снова, как ни странно, познакомились с супружеской парой предпринимателей. Складывается ощущение, что это если не закономерность, то уж точно тенденция. Львиную долю наших героев составляют именно предприниматели, делающие бизнес со своей второй половинкой.

В 2016 году Иван Якушев и Дарья Милютина-Якушева основали компанию «Аrti», которая производит развивающие наборы для детского творчества из глины.

По образованию Дарья — биолог, Иван — географ, пробующий себя в различных профессиях. До того как начать свое дело, оба были далеки от творчества. Идею создания бизнеса подала их маленькая дочь, которая в то время посещала детскую развивающую студию.

Становление бизнеса происходило очень интересно: сначала Дарья и Иван решили найти в Смоленске мастеров, которые работают с глиной, но, как это часто бывает, творческие люди оказались не готовы заниматься серийным производством. И тогда они обратились к преподавателю, в студию которого ходила их дочь, и вместе с ним начали прорабатывать производство фигурок.

Основу большинства развивающих наборов Аrti составляют фигурки и заготовки для декорирования из натуральной глины, которые они изготавливают в собственном керамическом цехе и обжигают в специальной печи при температуре больше тысячи градусов. Все глиняные изделия Arti их мастера лепят вручную.

 

О компании Арти

Иван и Дарья основали свою компанию в 2016 году.

Стартовый капитал составил 100 тыс. рублей, в начале пути требовалось всего-навсего снять помещение и купить печь.

Оборот компании — 12 млн рублей в год, маржинальность — 50%.

Сейчас «Аrti» выпускает около ста наименований продукции, изготавливая десять тысяч фигурок в месяц. Штат компании — 20 человек.

 

Предложение о сотрудничестве от Ивана и Дарьи

Тем, кто знает, что им хотелось бы производить и имеет какие-то наработки, Иван и Дарья готовы предложить контрактное производство полного цикла — от создания до упаковки и реализации.

С теми, кто уже производит что-то сам (условие: это должно быть применимо для детского творчества), ребята готовы совместно создавать наборы для детского творчества либо реализовать их товар как сопутствующую продукцию.

Владельцам магазинов, заинтересованных в продаже их продукции, основатели «Арти» готовы предоставлять товарный кредит.

Те, кто занимается детскими студиями творчества или ивентами, могут устраивать мастер-классы, для которых Иван и Дарья готовы на партнерских условиях предоставлять свою продукцию.

Еще одно направление, которое ребята хотят развивать, — собственное производство глины. У них уже есть рынок сбыта, причем это может быть как B2B, так и B2C-сотрудничество. Но для разработки карьера Иван и Дарья нуждаются в инвесторе.

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